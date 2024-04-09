Участники СВО вместо участков земли оформили денежную компенсацию в Новосибирске

Консолидированной информации о том, сколько участников СВО на сегодняшний день обратились к органам власти за земельными участками для индивидуального жилищного строительства в Новосибирской области, нет. Это следует из ответа, полученного на запрос Infopro54 из Минтруда и соцразвития региона.

В ведомстве напомнили, что после внесения изменений в областной закон, с ноября 2023 года, вопросами предоставления земельных участков занимаются исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Новосибирской области. Сроки предоставления земельных участков льготным категориям граждан действующим законодательством не установлены.

Что касается единовременной денежной выплаты взамен земельного участка (ЕДВ) для индивидуального жилищного строительства, то за 2023-2024 годы она была предоставлена 14 ветеранам боевых действий. Напомним, выплата составляет 300 тысяч рублей.

— Ветеранам боевых действий, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, нуждающимся в жилых помещениях и состоящим на учете на получение земли для строительства дома, были даны разъяснения об их праве на получение ЕДВ, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, областным законом участники СВО, а также члены семей военных, погибших в ходе спецоперации, были включены в список льготников на получение земельных участков для строительства ИЖС. Причем включены в список очередников впереди всех иных категорий. При этом депутаты предупреждали, что в регионе нет земли, оснащенной необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, которую можно было бы выдавать в рамках этой льготы.

Замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов в апреле 2023 года, на заседании комитета по АПК регионального парламента, сообщал, что сегодня в очереди на получение земельных участков в регионе стоят около 6 тысяч многодетных семей, а также более 38 тысяч других категорий льготников.

Количество льготников – участников СВО на момент принятия закона никто оценить не мог. Представители правительства этот вопрос депутатам не комментировали. Председатель комитета по АПК Заксобрания Денис Субботин отмечал, что в СВО в основном принимают участие сельские ребята. Его коллега Александр Тепляков предлагал поискать землю для всех категорий льготников в заброшенных деревнях. По его словам, в «районах второго кольца» от Новосибирска за счет таких проектов можно реанимировать населенные пункты.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от земельного участка.