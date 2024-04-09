Иностранца из ближнего зарубежья задержали за взятку в аэропорту Толмачево

В Толмачево иностранец из ближнего зарубежья задержан по подозрению в мелком взяточничестве.
— При проверке документов выявили факт нарушения миграционных правил. Мужчина своевременно не покинул территорию России и несколько месяцев находился в стране без соответствующего разрешения, — говорится в сообщении Транспортной полиции Сибири.
Он захотел избежать наказания и предложил сотруднику линейного отдела МВД взятку за невыполнение им служебных обязанностей.
— Незаконные действия иностранца были пресечены, — отметили в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам покушения на дачу взятки не превышающей 10 тысяч рублей. Максимальное наказание за это один год лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что за убийство солдат-срочников мигранта задержали в Сибири.
Источник фото: Телеграм-канал Транспортной полиции Сибири
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