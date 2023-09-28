Спасатели вытащили щенка с перебитыми лапками из-под плит в Новосибирске

27 сентября спасатели вытащили щенка из-под плит. У щенка травма лапок. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

— По ул. Паласа под частями плит находился щенок, который самостоятельно не мог выбраться, — говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что щенок забился вглубь и сильно напуган.

Спасатели дотянулись до щенка и вытащили его на свет. Щенок все время пытался укусить спасателей, однако потом успокоился. После осмотра выяснилось, что у животного перебиты задние лапки. Щенок был передан в Центр по проблемам домашних животных Новосибирска.

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