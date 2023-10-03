За склонение детей к курению могут ввести уголовную ответственность

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Документ размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

По словам одного из инициаторов, председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, сегодня за вовлечение подростков в курение сигарет или никотиносодержащей продукции — вейпов, кальянов, электронных сигарет — предусмотрена административная ответственность, однако, штраф не всегда может гарантировать необходимую защиту молодых людей, и как следствие, правонарушение совершается повторно.

— Мы предлагаем ввести за систематические нарушения уголовную ответственность, —цитирует слова главы комитета Интерфакс.

Согласно инициативе, предлагается дополнить главу 20 УК РФ («Преступления против семьи и несовершеннолетних») новой статьей 151.3, предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, если гражданин дважды в течение одного года получал административное наказание за аналогичное деяние.

За это предусматривается штраф до 100 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок.

— Мы предлагаем также предусмотреть повышенную ответственность, когда детей в курение вовлекают их родители, педагогические работники или кто-либо другой, на кого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, — подчеркнул Крашенинников.

Он пояснил, что подобное будет наказываться штрафом до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо арестом до шести месяцев.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.