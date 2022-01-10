Масштабные планы новосибирской «Опоры России»

Уходящий 2021 год для малого и среднего бизнеса Новосибирской области выдался, в общем, продуктивным и позитивным. Даже с учетом его медицинско-политического драматизма. Таков лейтмотив торжества, устроенного новосибирским отделением общероссийской общественной организации «Опора России» в караоке-баре «Ухо & Медведь».

Да, караоке-бар — неожиданная локация для итоговых торжественных собраний (обычно такой формат ассоциируется с величественными залами). Но «Опора России» — сообщество творческое, пассионарное, потому неудивительно, что его члены не идут на поводу у форматных клише. С информационной насыщенностью мероприятия и так был полный порядок, а вот его эстетике было решено добавить немного карнавальности. Музыкальный ряд и гостевой дресс-код опирались на мотивы 90-х.

Российские 90-е — эпоха буквально эпической насыщенности. Но при игре в нее очень важен вкус и чувство меры. Организаторов вечеринки эти тонкие чувства точно не подвели — в атмосфере и антураже им отлично удалось передать дебютантский азарт того десятилетия, а одиозные аспекты девяностых аккуратно растворились в ретро-флере. Как-никак, в биография малого и среднего бизнеса 90-х — принципиально значимый период. И вечеринка стала этаким актом признательности — интеллигентным, выверенным и умеренно ироничным.

К тому же игровую шутливость арт-компонента красиво уравновешивала деловая составляющая.

— В этом году наше новосибирское отделение поднялось в рейтинге региональных отделений «Опоры России» на четвертую позицию, вплотную подойдя к пьедесталу почета, — сказала исполнительный директор отделения Наталия Кошелева. — А задача следующего года — уже взойти на этот пьедестал. Я уверена, что нам по силам подняться на самую верхнюю его ступень. Под руководством нашего нового председателя Игоря Дмитриевича Салова, при поддержке предыдущего председателя Сергея Львовича Соколова, который теперь стал куратором «Опоры России» по всему СФО, мы этого точно добьемся.

Новый председатель отделения Игорь Салов подчеркнул, что грядущий 2022-й будет для «Опоры России» и годом локального юбилея (18 сентября новосибирское отделение общества празднует свое 20-летие), и годом организационного прироста.

— Новосибирское отделение должно особенным образом отпраздновать свое 20-летие, — констатировал Игорь Салов. — И 2020, и 2021 года стали для нас продуктивным периодом, периодом освоения новых миссий и компетенций. Теперь мы — не просто общественная организация, теперь у нас есть и экспертные функции. Мы представлены во всех общественных советах правительства Новосибирской области. 35 комитетов и комиссий — это все отрасли экономики, представленные в нашем отделении. Члены нашего отделения представлены в 30 общественных советах. В 2022-м мы усилим эту динамику функционального и статусного развития. В том числе и посредством состязательности, посредством конкурсов. Например, введем конкурсные номинации «Лучший комитет «Опоры России», Человек года «Опоры России», «Лучшее местное отделение».

Кстати, количество местных отделений «Опоры России» в Новосибирской области будет увеличиваться, как минимум, до 10.