Массовая драка со стрельбой у бара под Новосибирском попала на видео

Жители Новосибирской области напали на компанию мужчин, с которыми они вступили в конфликт возле бара в Тогучине. ЧП произошло в феврале прошлого года.

По данным следствия, трое местных жителей в одном из баров города спровоцировали драку с посетителями заведения. После потасовки они прыгнули в машину и умчались в неизвестном направлении.

Однако через некоторое время агрессоры вернулись, но уже вчетвером и вооруженные хоккейными клюшками и пистолетом.

— Они продолжили конфликт с пятью потерпевшими, в ходе которого нанесли им телесные повреждения, в том числе повлекшие для двоих легкий вред здоровью. Один из соучастников произвёл не менее двух выстрелов из оружия, угрожая потерпевшему убийством, — пояснили в региональной прокуратуре.

Видео с дракой попало в объектив камеры наблюдения, установленной на соседнем с кафе здании.

В отношении буйных сибиряков следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Угроза убийством».

Прокурор Тогучинского района утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор 24-летнему Данилу Никитину, который расстрелял из травматического пистолета заступившегося за девушку парня.