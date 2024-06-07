Дело об убийстве на Новый год направлено в суд под Новосибирском

Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 34-х летнего жителя Оби. Он обвиняется в убийстве.
По данным следствия, 31 декабря прошло года в частном доме Оби между знакомыми мужчинами, которые были под алкоголем, вспыхнула ссора.
― Обвиняемый нанёс 27-летнему потерпевшему не менее 10 ударов колюще-режущим предметом по телу, ― говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Потерпевший умер от потери крови смерть потерпевшего от кровопотери.
Уголовное дело направлено в Обской городской суд.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский душегуб получил два пожизненных срока за жестокие убийства.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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