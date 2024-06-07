«МетроМиР» Новосибирска получит субсидию на восстановление платежеспособности

Мэрия Новосибирска предоставит субсидию муниципальному предприятию «МетроМиР» на восстановление платежеспособности. Документ за подписью мэра Максима Кудрявцева, устанавливающий порядок ее предоставления, опубликован на сайте мэрии.

Размер субсидии не указывается, но поясняется, что он определяется «в соответствии с расчетом размера кредиторской задолженности предприятия, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных средств».

— Субсидия, предоставленная предприятию, должна быть использована не позднее 31 декабря года предоставления субсидии, — уточняется в документе. — Результатом ее предоставления является удовлетворение требований кредиторов предприятия и предотвращение возникновения признаков банкротства. Параметром достижения результата предоставления субсидии является уменьшение величины требований кредиторов на размер выделяемой субсидии из бюджета города Новосибирска.

Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения предприятием порядка и условий предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок.

Глава комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин пояснил корреспонденту Infopro54, что вопрос о предоставлении субсидии «МетроМир» рассмотрели и одобрили все комиссии горсовета. Субсидия включена в поправки к бюджету 2024 года, которые приняты на майской сессии. Судя по документам, речь идет о сумме 651,6 млн рублей.

— У «МетроМиР» есть обязательства по строительству ливневки к кампусу НГУ, к инфекционной больнице и еще по ряду крупных проектов. Эти деньги выделяются для того, чтобы компания выполнила поставленные задачи, — добавил он.

Кроме того, по словам Кудина, принято решение, что новому руководству транспортного департамента, как только этот человек будет назначен, будет поручено детально изучить ситуацию в «МетроМиР».

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается иск ООО «Тринити Телеком» к МП «Метро МиР» на сумму 21 млн рублей. Истец требует признать муниципальное предприятие банкротом. Производство по делу о банкротстве возбуждено в апреле. Кроме того, только с начала 2024 года в суды поступили более 30 исков к «МетроМиР» от коммерческих и госструктур.

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел. В июле 2023-го на должность руководителя компании был назначен Андрей Счастливый.

В сентябре компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР».

По данным Seldon.Basis, выручка МП «МетроМиР» в 2023 году составила 780,9 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 4,7 млн (+93%). Учредитель — мэрия Новосибирска в лице департамента транспорта.

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

В список муниципальных компаний, подлежащих акционированию МП «Метро МиР» не попало. В мае на сайте муниципалитета появился документ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Предполагается, что он заменит «Метро МиР».

В конце марта стало известно, что УФАС заподозрило МП «Метро МиР» и департамент транспорта мэрии в сговоре. Эксперты УФАС отмечали, что суть вменяемого нарушения сводится к насыщению коммерческой структуры МП «МетроМиР» бюджетными средствами в виде субсидий в нарушение норм действующего законодательства.