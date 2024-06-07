Рекламодателям

«МетроМиР» Новосибирска получит субсидию на восстановление платежеспособности

  • 07/06/2024, 15:06
Автор: Юлия Данилова
«МетроМиР» Новосибирска получит субсидию на восстановление платежеспособности
Чтобы выполнить взятые на себя обязательства.

Мэрия Новосибирска предоставит субсидию муниципальному предприятию «МетроМиР» на восстановление платежеспособности. Документ за подписью мэра Максима Кудрявцева, устанавливающий порядок ее предоставления, опубликован на сайте мэрии.

Размер субсидии не указывается, но поясняется, что он определяется «в соответствии с расчетом размера кредиторской задолженности предприятия, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных средств».

— Субсидия, предоставленная предприятию, должна быть использована не позднее 31 декабря года предоставления субсидии, — уточняется в документе. — Результатом ее предоставления является удовлетворение требований кредиторов предприятия и предотвращение возникновения признаков банкротства. Параметром достижения результата предоставления субсидии является уменьшение величины требований кредиторов на размер выделяемой субсидии из бюджета города Новосибирска.

Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения предприятием порядка и условий предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок.

Глава комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин пояснил корреспонденту Infopro54, что вопрос о предоставлении субсидии «МетроМир» рассмотрели и одобрили все комиссии горсовета. Субсидия включена в поправки к бюджету 2024 года, которые приняты на майской сессии. Судя по документам, речь идет о сумме 651,6 млн рублей.

— У «МетроМиР» есть обязательства по строительству ливневки к кампусу НГУ, к инфекционной больнице и еще по ряду крупных проектов. Эти деньги выделяются для того, чтобы компания выполнила поставленные задачи, — добавил он.

Кроме того, по словам Кудина, принято решение, что новому руководству транспортного департамента, как только этот человек будет назначен, будет поручено детально изучить ситуацию в «МетроМиР».

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается иск ООО «Тринити Телеком» к МП «Метро МиР» на сумму 21 млн рублей. Истец требует признать муниципальное предприятие банкротом. Производство по делу о банкротстве возбуждено в апреле. Кроме того, только с начала 2024 года в суды поступили более 30 исков к «МетроМиР» от коммерческих и госструктур.

УФАС потребовало реорганизовать МП Метро МиР в Новосибирске

УФАС потребовало реорганизовать МП Метро МиР в Новосибирске

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены несколько уголовных дел. В июле 2023-го на должность руководителя компании был назначен Андрей Счастливый.

В сентябре компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР»  обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств.  В январе 2024-го стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП. В середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском на 48 млн рублей к «МетроМиР».

По данным Seldon.Basis, выручка МП «МетроМиР» в 2023 году составила 780,9 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 4,7 млн (+93%). Учредитель — мэрия Новосибирска в лице департамента транспорта.

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

В список муниципальных компаний, подлежащих акционированию МП «Метро МиР» не попало. В мае на сайте муниципалитета появился документ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Предполагается, что он заменит «Метро МиР».

В конце марта стало известно, что УФАС заподозрило МП «Метро МиР» и департамент транспорта мэрии в сговоре.  Эксперты УФАС отмечали, что суть вменяемого нарушения сводится к насыщению коммерческой структуры МП «МетроМиР» бюджетными средствами в виде субсидий в нарушение норм действующего законодательства.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

99

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Муниципальное предприятие МетроМиР банкротство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

В соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур сегодня могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
362 многоквартирных дома планируют капитально отремонтировать в регионе в 2024 году
7/06/24 17:05
Власть
После июньских дождей дома и приусадебные участки затопило под Новосибирском
7/06/24 17:02
Общество
Наказали водителя, сбившего лося на трассе в Новосибирской областе
7/06/24 17:00
Право&Порядок
«Цельтесь только в корпус»: на детей-квадроберов объявили охоту в Новосибирске
7/06/24 16:27
Общество
В Новосибирской области более 11 тысяч работников социальной сферы отметили сегодня профессиональный праздник
7/06/24 16:13
Власть
Дело об убийстве на Новый год направлено в суд под Новосибирском
7/06/24 15:48
Право&Порядок
Массовая драка со стрельбой у бара под Новосибирском попала на видео
7/06/24 15:11
Происшествия
«МетроМиР» Новосибирска получит субсидию на восстановление платежеспособности
7/06/24 15:06
Бизнес Власть
«Сибстекло» заплатило 6 млн рублей за загрязнение воздуха в Новосибирске
7/06/24 15:01
Бизнес ЦУР
Новое оборудование купили для строящейся поликлиники в Колывани
7/06/24 14:47
Общество
В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности
7/06/24 14:11
Власть
Задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске
7/06/24 14:08
Право&Порядок
Пенсионеру заплатят 500 тысяч за ожоги из-за коммунальной аварии в Новосибирске
7/06/24 13:55
Общество Право&Порядок
Юлия Надеева: Новосибирске парки – это динамический объект творчества
7/06/24 13:48
Власть Общество
Успеть к Троице: в какие сроки высадить рассаду в грунт дачникам Новосибирска
7/06/24 13:17
Общество
Летучие мыши пытались попасть в квартиру жителя Новосибирска
7/06/24 12:42
Общество
Борис Титов: Пока налогоплательщикам предложено прийти, сдаться и ждать своей судьбы
7/06/24 12:32
Бизнес ПроБизнес
Резко выросло количество вакансий у работодателей Новосибирской области
7/06/24 12:24
Бизнес Общество
Алексей Москаленко: Рынок интернет-торговли нужно оздоравливать
7/06/24 12:05
Бизнес
Фальшивый сотрудник банка украл более 1 млн у жителя Новосибирской области
7/06/24 12:04
Общество Право&Порядок
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
Энергетики и органы правопорядка выявили крупные хищения электроэнергии в Новосибирске
7/06/24 11:21
Завод «Балтика» разработал цикл краткосрочных стажировок для студентов
6/06/24 14:19
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска