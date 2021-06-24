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Массовое чипирование домашних животных начнут в Новосибирске

  • 24/06/2021, 18:40
Автор: Мария Садыкова
Новости Новосибирска
Услуга будет добровольной и платной.

По данным Управления ветеринарии Новосибирска, чипировать животное можно будет в любой частной и государственной клинике, но процедура будет платной. Согласно постановлению правительства РФ за чипирование придется заплатить от 600 до 1400 рублей.

— В государственной клинике услуга будет стоить около 1400 рублей. Животные будут учитываться в автоматизированных информационных системах, а по желанию владельца также могут быть учтены в международных базах данных. Услуга осуществляется под ключ, без скрытой комиссии, — пояснил начальник юридического отдела управления ветеринарии города Новосибирска Максим Ряснянский. — В некоторых частных клиниках говорят, что чип будет стоить 600 рублей, но при этом добавляют, что нужно провести клинический осмотр животного. Не исключено, что к этому добавится куча дополнительных услуг. Поэтому владельцы животных должны быть бдительны и внимательны.

По его словам, государственная ветеринарная служба города Новосибирска полностью готова к данным мероприятиям. При чипировании станут использовать качественные чипы.

Напомним, президент РФ 15 мая 2021 года подписал указ о введении на территории России учета бездомных и домашних животных путем вживления специального чипа. Регионы должны обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным до 1 декабря 2021 года. Речь идет о ведении учета домашних питомцев и мониторинге популяций животных без владельцев. На сегодняшний день 90% домашних животных в Новосибирской области не имеют никаких идентификационных признаков, кроме клички.

Заместитель начальника управления ветеринарии по Новосибирской области Владимир Гоппе, обозначил ряд проблем, которые возникают при введении массового чипирования домашних животных.

— Одна из важнейших проблем, которая была выявлена в ходе анализа областного закона №389 и ФЗ-498, — это невозможность реализации органами местного самоуправления требований 230 и 231 статей Гражданского кодекса РФ. В них предусмотрено, что в случае обнаружения безнадзорного животного орган местного самоуправления должен принять меры по розыску его собственника. В случае, если собственник не найден, животное переходит в собственность органа местного самоуправления, — пояснил Владимир Гоппе. — В настоящее время органы местного самоуправления не могут исполнять это требование из-за отсутствия в федеральном законодательстве норм, предусматривающих обязательный учет и идентификацию животных. Это не позволяет установить хозяина животного.

Он напомнил, что администрации районов Новосибирска и Новосибирской области неоднократно объявляли торги на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, но они не состоялись из-за отсутствия заявок: предпринимателей не привлекли условия сотрудничества.

Еще одна проблема, которую озвучил Владимир Гоппе, отсутствие на территории Новосибирской области достаточного количества приютов, отвечающих требованиям законодательства, для содержания бездомных животных.

— В настоящее время складывается ситуация, когда отловленных животных негде размещать. Все приюты в Новосибирской области требуют дополнительных финансовых средств, чтобы привести их в соответствие с требованиями законодательства. По запросу Министерства природных ресурсов и экологии РФ управление ветеринарии в мае 2020 года направило обоснование о необходимости строительства на территории региона 10 межмуниципальных приютов, каждый из которых должен быть рассчитан на прием не менее 100 животных, — сообщил он.

Для решения этой проблемы необходимо разработать типовой проект приюта, отвечающий требованиям законодательства. Необходима единая федеральная программа по строительству таких приютов в субъектах РФ, так как это достаточно затратно. Новосибирская область, по его словам, готова отработать такой пилотный проект.

— Немаловажной проблемой считается отсутствие правил и норм по количеству животных, которых можно содержать в квартирах и домах. К нам поступает масса жалоб, но мы не можем принять меры из-за отсутствия норм, — констатирует Владимир Гоппе. — Доходит до того, что люди держат у себя до 40 собак — и никакими методами невозможно решить эти вопросы, а рядом проживающие граждане страдают. До сих пор на федеральном уровне не приняты нормы административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными: получается, закон есть, а ответственности за его неисполнение нет

Майский указ президента РФ предлагает муниципалитетам определить особенности владения безнадзорными животными, находящимися на их территории, включая вопросы передачи новым собственникам, а также установление ответственности в этой сфере. Он предусматривает ведение учета домашних питомцев и мониторинг состояния популяции животных без владельцев, включая вакцинированных и стерилизованных питомцев. Он также предписывает создание механизмов добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования домашних животных, осуществление регламентации деятельности по содержанию домашних животных и определение порядка передачи животных в приюты при невозможности их содержания или изъятие из семьи в случае ненадлежащего обращения.

Фото pixabay.com — TeamK

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Чипирование животных город


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