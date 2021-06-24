Вера Ганзя отказывается от участия в выборах в Госдуму

Депутат Госдумы Вера Ганзя приняла решение в выборах следующего созыва не участвовать. Об этом политик сообщила на своей странице в соцсети.

— Сегодня я окончательно отказалась от участия в выборах Государственной Думы, — пишет депутат. — Пусть в Думу приходит молодежь и сносит антинародные законы, принятые правящим большинством в предыдущих созывах. Я боролась, как могла, и ухожу с поднятой головой, мне не стыдно за мою работу.

Примечательным моментом в этой ситуации стало то, что заявление Ганзя обнародовала в день съезда КПРФ, которому предстоит утвердить состав кандидатов в Госдуму. Однако ранее несколько источников в КПРФ сообщали, что на политика будет оказываться давление с целью вынудить отказаться от участия в выборах. Один из источников называл в качестве причины амбиции Геннадия Зюганова и ряда депутатов-партфункционеров, которых Ганзя «затмевала» в плане медийности.

В пользу этой версии говорит еще один факт. После первого избрания первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя мэром Новосибирска в 2014 году (за ним Ганзя следовала в списке кандидатов), по информации редакции, начались «торги» федеральных коммунистов с областными за освободившийся мандат. В частности, ЦК партии очень настойчиво рекомендовал обкому отдать мандат одному из партфункционеров федерального уровня. Не исключено, что после победы на «торгах» области для представителей проигравшей стороны Ганзя могла выступать и в качестве своеобразного раздражителя.

Кроме того, говоря о федеральной политике, не стоит списывать со счетов и вполне себе добротоварищеские отношения ЦК КПРФ с администрацией президента, в то время как Ганзя, будучи депутатом Госдумы, позволяла себе достаточно жесткую критику федеральной власти, и ее «нейтрализация» как раз может быть одним из пунктов партийно-административных «договорняков», после чего на политика могли начать давить.

Еще один источник редакции спустился на уровень ниже — региональный. В частности, по мнению собеседника, здесь уже идет речь об амбициях лидера областных коммунистов Анатолия Локтя и ряда членов его команды, оставшихся, по сути, «не у дел» по итогам прошлогодней кампании по выборам депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска. Хотя Ганзя — беспартийная, однако, как уже сообщалось, в Новосибирском обкоме КПРФ прослеживается тренд на выдавливание из партии (и, как следствие, из политики) наиболее одиозных и принципиальных персон в пользу людей, приближенных к Анатолию Локтю.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года. В настоящее время проходит съезд КПРФ, который утвердит состав кандидатов. В выходные должен состояться съезд партии «Родина». Ранее свой состав кандидатов в депутаты утвердила на съезде и представила «Единая Россия».