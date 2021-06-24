За текущий год на территории СФО предотвратили более 50 правонарушений в области транспортной безопасности

По информации государственного предприятия в Омске за нарушения правил транспортной безопасности задержали – 51 человека. На втором месте оказался Красноярский край – 3. Меньше всего нарушителей оказалось в Новосибирске, Кемерово, Барнауле и Канске – 1 случай.

Стоит отметить, что большинство нарушителей требований транспортной безопасности представляли угрозу для себя и окружающих, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Справка: Сибирский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» обеспечивает безопасность свыше 120 объектов транспортной инфраструктуры, в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском и Красноярском крае, республиках Тыва, Алтай и Хакасия, на которых в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи, более 1000 работников.