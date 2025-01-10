Массовое ДТП парализовало движение на Ватутина в Новосибирске

В Новосибирске на улице Ватутина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону площади Маркса практически парализовано.
На снимке видно, что все четыре автомобиля получили повреждения. В массовом ДТП приняли участие каршеринговый седан Volkswagen Polo, кроссоверы Toyota Highlander и Honda CR-V, а также седан Peugeot 508.
О пострадавших очевидцы не сообщают.
Согласно данным сервиса 2ГИС, пробка на пересечении улиц Ватутина и Мира составляет около 5 километров. Автомобили заблокировали движение почти по всем полосам.
Водители по-разному отнеслись к сложившейся ситуации.
— В тур по золотым пробкам Сибири.
— Я надеюсь, что они там разложились.
— Сегодня день пробок.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске были 8-балльные пробки. Тогда пользователи 2ГИС предполагали, что всему виной снегопад.
Источник фото: АСТ-54
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