Массовое ДТП парализовало движение на Ватутина в Новосибирске

В Новосибирске на улице Ватутина произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону площади Маркса практически парализовано.

На снимке видно, что все четыре автомобиля получили повреждения. В массовом ДТП приняли участие каршеринговый седан Volkswagen Polo, кроссоверы Toyota Highlander и Honda CR-V, а также седан Peugeot 508.

О пострадавших очевидцы не сообщают.

Согласно данным сервиса 2ГИС, пробка на пересечении улиц Ватутина и Мира составляет около 5 километров. Автомобили заблокировали движение почти по всем полосам.

Водители по-разному отнеслись к сложившейся ситуации.

— В тур по золотым пробкам Сибири. — Я надеюсь, что они там разложились. — Сегодня день пробок.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске были 8-балльные пробки. Тогда пользователи 2ГИС предполагали, что всему виной снегопад.