Информационные киоски появились на «Локомотив-Арене» и в Экспоцентре

Интерактивные киоски с информацией о самых интересных туристических местах Новосибирской области установили в спортивном волейбольном центре «Локомотив-Арена» и в МВК «Новосибирск-Экспоцентр».

Проект, разработанный специалистами Туристско-информационного центра Новосибирской области, призван помочь гостям региона правильно выстроить туристический маршрут. На сенсорной панели можно найти информацию об отелях и гостиницах города, а также узнать, что можно посмотреть, чем заняться, где поесть и пройти санаторно-курортное лечение. Помимо этого, здесь можно увидеть 3D-панорамы Новосибирска, музеев, театров и других достопримечательностей, а также узнать информацию о маршрутах, экскурсиях, аудиогидах.

— Люди сегодня живут в очень динамичном темпе, и важно давать всю информацию в режиме «одного окна». Поэтому мы и запустили эту работу по размещению инфокиосков в локациях с большим количеством гостей города, — говорит руководитель Туристско-информационного центра Новосибирской области Екатерина Углянская.

Ранее редакция сообщала о том, что инфокиоски уже работают в аэропорту Толмачево и на платформе пригородного вокзала станции «Новосибирск Главный». Информация для гостей города постоянно актуализируется и дополняется специалистами Туристско-информационного центра.