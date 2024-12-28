В Новосибирске образовались 8-балльные пробки

Сегодня, 28 декабря, в Новосибирске уже в обеденное время сформировались пробки. Согласно данным приложения 2ГИС, ситуация в городе оценивается в 8 баллов.

Заторы возникли как на левом, так и на правом берегу. При этом все три моста отмечены как свободные для проезда. Основные проблемы связаны с затруднениями, которые возникают на городских улицах. Например, на Красном проспекте, Ипподромской, Кропоткина и Большевистской наблюдаются скопления автомобилей.

На площади Труда образовался затор, а на улице Большой пробка растянулась на четыре километра.

— Вы куда все намылились в такое время? — задался вопросом один из пользователей 2ГИС.

Новосибирцы отмечают, что в городе сегодня снегопад и по этой причине тоже могли появиться заторы.

Ране редакция сообщала о том, что Затулинка по-прежнему стоит в пробках из-за светофора на площади Кирова.