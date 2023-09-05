Массовое ДТП произошло в центре Новосибирска

В центре Новосибирска произошло массовое ДТП. Об этом сообщает АСТ-54 в ВКонтакте.

— На пересечении улиц Ленина и Революции водитель автомобиля Honda Airwave влетел в хэтчбек Suzuki Swift, — отмечает очевидец.

По словам очевидца, в результате аварии также пострадали неправильно припаркованные машины.

Информации о пострадавших нет.

В МВД по Новосибирской области рассказали, что уточняют информацию.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобиль загорелся после столкновения с бетонным блоком в Новосибирске.