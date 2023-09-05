Под Новосибирском построят две гостиницы за 1,1 млрд рублей

Новосибирская компания ООО «МОК» получила кредит 200 млн рублей для строительства двух гостиничных корпусов на территории туристического кластера «Резиденция Поляна Verde». Кластер расположен рядом с селом Морозово, недалеко от устья Берди, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Кредит выдал новосибирский банк «Акцепт» под поручительство корпорации.

— Заемные средства будут направлены на завершение проекта по строительству туристического комплекса. Из запланированных 186 номеров уже действует 62. В рамках первой очереди для отдыхающих доступны бассейн, спа-зона, термальный комплекс, медицинский центр, ресторан и кафе. Открытие новых корпусов намечено на начало 2024 года, — заявил основатель проекта Николай Харченко.

Реализация проекта позволит увеличить количество отдыхающих на территории туристического комплекса до 50 тыс. человек в год. Годовая выручка, как ожидается, вырастет на 84%. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд рублей.

По словам Харченко, сегодня в кластер приезжают отдыхать жители Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края, Якутии.

— Новые номера позволят повысить загрузку комплекса, оптимизировать стоимость отдыха и инвестировать средства в дальнейшее развитие туристического кластера, — уточняют в Корпорации МСП. — Главной особенностью бизнес-модели отеля стало привлечение соинвесторов за счет продажи номеров и последующей их передачи в управляющую компанию для сдачи в аренду.

В планах компании — масштабировать проект на другие регионы.

Компания «МОК» около 10 лет занимается проектами в туристической отрасли. В числе успешно реализованных проектов — санаторий «Сибиряк» (г. Новосибирск), глэмпинг «ЛЕС» (г. Сочи).

Ранее редакция сообщала, что в Бердске построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» за 5 млрд рублей.