Массовое ДТП с участием пяти машин произошло на Бердском шоссе

На Бердском шоссе под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль.
— ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Из-за аварии на трассе образовалась пробка в сторону города Новосибирска.
Ранее редакция сообщала, что на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП.
Базовое фото: freepik.com, prostooleh,
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