Массовое ДТП с участием пяти машин произошло на Бердском шоссе

На Бердском шоссе под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и реанимобиль.

— ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка в сторону города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП.