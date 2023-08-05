Выпуск серийных экземпляров беспилотного самолета «Партизан» запланирован на 2024 год

На 2024 год запланирован выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан», сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев на образовательном интенсиве «Архипелаг».

Согласно сайту Фонда перспективных исследований, проект «Партизан» стартовал в сентябре 2019 года. Для отработки технологии группой специалистов Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) создана летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС. Первые полеты машины состоялись в 2021 году. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3 380 кг, который будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км. Машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Отмечается, что машина может применяться как разведывательный и транспортный летательный аппарат, для проведения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, для проведения спасательных операций и тушения пожаров, в санитарной авиации, а также для проведения аэромониторинга и грузопассажирских перевозок.

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