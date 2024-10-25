Массовое похищение белок началось в Новосибирске

В Новосибирске крадут белок. По информации «Дирекции городских парков», кража произошла в Центральном парке.

Неизвестный заманил белку и спрятал ее в сумку.

— Подобные случаи были замечены и в других парках. Такое поведение недопустимо, — отмечается в сообщении.

В прошлом году в Заельцовском районе даже находили ловушки для зверьков.

Вероятно, белок ловят на продажу. Животных выставляют на сайт объявлений под видом, что их выращивали в вольере, однако, это вызывает сомнения.

— Давайте вместе позаботимся о наших животных и сделаем так, чтобы парки оставались для них безопасными и комфортными местами, — говорится в сообщении «Дирекции городских парков».

Ранее редакция сообщала о том, что в Японском саду поселились белки из Новосибирска.