Массовое похищение белок началось в Новосибирске

В Новосибирске крадут белок. По информации «Дирекции городских парков», кража произошла в Центральном парке.
Неизвестный заманил белку и спрятал ее в сумку.
— Подобные случаи были замечены и в других парках. Такое поведение недопустимо, — отмечается в сообщении.
В прошлом году в Заельцовском районе даже находили ловушки для зверьков.
Вероятно, белок ловят на продажу. Животных выставляют на сайт объявлений под видом, что их выращивали в вольере, однако, это вызывает сомнения.
— Давайте вместе позаботимся о наших животных и сделаем так, чтобы парки оставались для них безопасными и комфортными местами, — говорится в сообщении «Дирекции городских парков».
Ранее редакция сообщала о том, что в Японском саду поселились белки из Новосибирска.
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