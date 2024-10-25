«Ашан» уходит с российского рынка

Об уходе с российского рынка французского ритейлера «Ашан» сообщила газета «Le Figaro». По данным издания, компания уже выбрала двух потенциальных покупателей, которые пока не согласованы с российскими властями.

Главным претендентом на покупку крупной розничной сети считают «Ленту», пишет газета «Коммерсант». Активы российского «Ашан», по данным издания, оцениваются в 60–70 млрд руб., но из-за обязательного дисконта они могут обойтись покупателю примерно в 30 млрд руб.

Группа Auchan существует с 1961 года, контролируется семьей Мюлье. В России работает с 2002 года. По данным самой компании, ее сеть в РФ составляет 230 магазинов в 100 городах страны. Также в собственности сети находится распределительный центр в Подмосковье стоимостью около 10 млрд руб. В январе-июне текущего года выручка ритейлера в РФ выросла на 2% год к году, до 133,5 млрд руб. Доля Auchan в общем обороте российской FMCG-розницы составляет 1,03%.

Напомним, в марте 2023 года в Минфин с просьбой проверить французские компании обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Речь шла об «Ашане», «Леруа Мерлен» и «Декатлоне». Основная претензия к трем французским компаниям состояла в том, что, имея выручку в России на миллиарды рублей, они отчисляют гораздо меньше налогов, чем их конкуренты. Кроме того, отмечалось, что они переносят обязательства по уплате налогов в иностранные юрисдикции — во Францию, Нидерланды и Люксембург.

В марте Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России. Сообщалось, что её передадут локальному менеджменту, такое решение приняла владелец — французская группа ADEO.

В декабре 2023 года федеральные СМИ сообщили о планах «Ашан» покинуть Россию. В декабре стало известно, что в Новосибирске открылся магазин «Деспорт», который заменит «Декатлон».

В Новосибирске первый гипермаркет «Ашан» открылся в 2008 году в ТЦ «Мега». По данным 2ГИС, на сегодняшний день в городе работает три магазина бренда.

Ранее стало известно, что российская сеть магазинов «Ашан» сменила собственника. Им стал 23-летний предприниматель Тагир Шаймарданов.