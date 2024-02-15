В Японском саду поселились белки из Новосибирска

Белки из новосибирского зоопарка переехали на ПМЖ в солнечный Краснодар. Теперь пушистые зверьки радуют глаз посетителей парка «Краснодар». Забавных грызунов поселили в Японском саду, где местные жители их подкармливают орешками и сладостями. Краснодарцы не упускают возможность сфотографироваться с пушистыми сибирячками и выложить снимки в соцсетях.

— Почти две недели наша команда ловила новых жителей Японского сада для фото. Ура! Две белочки показались нам, — пишут краснодарцы.

Как сообщается в официальном Телеграм-канале парка, по деревьям бегают шесть мальчиков и шесть девочек. Администрация постаралась создать все условия для новосибирских белок и даже установили кормушки.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило сняли милейшее видео с рысями.