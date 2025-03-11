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Массовой раздачей мигрантам жилищных сертификатов в Сибири занялся Следком

  • 11/03/2025, 11:55
Автор: Ольга Кирсанова
Массовой раздачей мигрантам жилищных сертификатов в Сибири занялся Следком
Под прицел силовиков попали «щедрые» братские чиновники

«Вертолётной» раздачей жилищных сертификатов мигрантам занялись братские следователи

Следственный комитет Братска Иркутской области возбудил уголовное дело после массовой раздачи жилищных сертификатов «новым россиянам». Аттракцион неслыханной щедрости от братских чиновников произошёл в конце февраля. Заместитель мэра города Марина Зубакова с восторгом отчиталась в соцсетях о том, что заветный документ получили 33 семьи. Всё бы ничего, однако, среди счастливых обладателей сертификатов на квадратные метры было немало женщин в хиджабах, о чём говорит предоставленный городской администрацией фотоотчёт.

«Радостная» новость тут же вызвала вопросы у местных жителей. В комментариях к фото сибиряки начали возмущаться, что уже много лет живут в городе и не получили от местных властей ни копейки, а вчерашние мигранты получают квартиры.

Массовой раздачей жилищных сертификатов мигрантам в Сибири занялся Следком

Испугавшись скандала, мэрия удалила снимки женщин в хиджабах. Однако интернет всё помнит. Кроме того щедростью чиновников уже заинтересовался Следственный комитет РФ. Следователи изъяли соответствующую документацию и сообщили о возбуждении уголовного дела

— По факту выдачи сертификатов возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи продолжают изучать запрошенную у администрации города документацию, — говорится в сообщении СК по Иркутской области.

Напомним, ранее похожая история произошла в Хабаровске. Скандал с раздачей жилищных сертификатов новоиспечённым россиянам вспыхнул после того, как мэр города Сергей Кравчук вручил заветные документы  о праве получения выплат на приобретение или строительство жилья 29-и молодым семьям. Среди счастливых обладателей оказались уроженцы Средней Азии, на что не могли не обратить внимание коренные жители региона. Речь о женщине в хиджабе и одиноких мужчинах с густой бородой явно не славянской внешности, с которыми позировал на камеру глава города. Хабаровчане выразили сомнения в том, что заветные свидетельства получили самые нуждающиеся.

После шквала «неудобных» вопросов и возмущений «осторожный» мэр подчистил свой пост, удалив фото с иностранцами. Такое решение вызвало ещё больше вопросов, поскольку подозрения в незаконности процедуры лишь возросли.

Кроме того, внимание россиян привлёк список участников подпрограммы «Жилье для молодых семей» на официальном сайте мэрии Хабаровска. Согласно перечню, из 200 получателей 70% фамилий уроженцев Средней Азии. В том числе указан и год, когда они встали в очередь.

Следственный комитет начал проверку, а недовольная оглаской аттракциона неслыханной щедрости мэрия обвинила СМИ в разжигании межнациональной розни и пригрозила прокуратурой.

Фото: скриншоты из Телеграм-канала «Многонационал»

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Иркутская область

Теги : уголовное дело скандал Мигранты жилищные сертификаты


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