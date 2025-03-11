«Спецавтохозяйство» объявило 10 аукционов по вывозу мусора на 580 млн рублей

Региональный оператор по утилизации твёрдых коммунальных отходов в Новосибирской области — АО «Спецавтохозяйство» — объявил новые торги по поиску подрядчиков на вывоз мусора из населенных пунктов региона.

На сайте госзакупок размещено 10 лотов, начальная цена по которым варьируется от 17,1 млн рублей (Кыштовский и Северный районы Новосибирской области) до 159,5 млн рублей (Советский район Новосибирска).

АО «САХ» уже несколько раз предпринимало попытки найти перевозчиков по вывозу мусора в регионе. В феврале 2025 года из семи объявленных аукционов, на общую сумму 850 млн рублей, состоялся лишь один (на бестарный сбор отходов на правом берегу Новосибирска). Контракт по нему подписан с индивидуальным предпринимателем.

Самым крупным из провалившихся февральских аукционов (на 220 млн рублей, 73 тысяч тонн отходов) был по вывозу мусора из Искитима, Искитимского района и Бердска. Найти перевозчика по нему регоператор не может с октября 2024 года. Согласно тендерной документации, теперь населенные пункты идут отдельными лотами.

Напомним, мусор из Бердска, Искитима и Искитимского района более 10 лет вывозила бердская компания ООО «ЭкоСервис». В 2024 году она прекратила свою деятельность. В декабре собственник компании Жанна Теличко попыталась продать актив московскому инвестору. Однако тот, проработав на бердском рынке два месяца, отказался от покупки.

Ранее редакция сообщала, что должность генерального директора АО «Спецавтохозяйство» получил Александр Мартынов. Он приступил к своим обязанностям 11 марта 2025 года. Предыдущие два руководителя компании находятся в СИЗО.