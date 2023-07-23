Массовый заплыв через Обь прошел в Новосибирске

В Новосибирске прошел фестиваль здорового образа жизни «Сибирская волна» с благотворительным заплывом через реку Обь. В нем приняли участие 173 пловца, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что старт осуществлялся с берега на территории пляжа «Бугринская роща». Участники заплыва должны были проплыть три километра вниз по течению реки почти до железнодорожного моста.

Помощь спасателей никому из участников не потребовалась. Всего для обеспечения безопасности было задействовано 19 плавсредств и 39 человек.

Ранее редакция сообщала, что спасатели выловили из Оби трех девушек на сдутом матрасе.