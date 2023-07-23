В Новосибирске выросло на треть число уголовных дел о коррупции

С января по май 2023 года Следственным Управлением СКР по Новосибирской области было возбуждено 124 уголовных дела, касающихся коррупционных преступлений. Это на треть больше (36,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК.

По словам исполняющего обязанности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) Сергея Ларионова, всего за указанный период поступило 184 сообщения о коррупционных преступлениях (на 26,8% больше по сравнению с прошлым годом). Было отказано в возбуждении дела в 52 случаях.

Он уточнил, что коррупционные преступления выявлялись в сферах промышленности, образования и науки, землепользования, здравоохранения и социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, государственных контрактов и закупок, в правоохранительной и бюджетной сферах.

Напомним, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык говорил о том, что среди преступлений коррупционного характера лидерами стали мошенничество (80 преступлений) и взяточничество (78 преступлений). В 2022 году всего было зарегистрировано 567 преступлений, а в 2021 — 567 преступлений.

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