Бастрыкин взял на контроль дело о халатности чиновников мэрии Новосибирска

Руководитель следственного управления СКР по Новосибирской области Евгений Долгалев должен предоставить Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования дела о халатности чиновников мэрии города Новосибирска, а также о мерах, принятых для восстановления жилищных прав граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о бездействии чиновников при расселении аварийного дома на улице Ногина в Новосибирске. Дом довоенной постройки признан непригодным для проживания и подлежащим сносу лишь в 2019 году. Расселение аварийного дома запланировано лишь на 2026 год»

Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников мэрии Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело о нанесении побоев в магазине 9-летней девочке.