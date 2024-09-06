Мастер-план «СмартСити» в Новосибирске разработает экс-подразделение Cushman & Wakefield

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» заключило контракт с ООО «Комонвелс Партнершип» (Москва) на разработку мастер-плана территории «СмартСити» в рамках КРТ. В агентстве подчеркнули, что среди клиентов компании крупнейшие мировые и российские корпорации, институты развития, инвестиционные фонды, администрации ключевых городов и регионов, компании с государственным участием и частные инвесторы.

В задачи «Комонвелс Партнершип» входит:

подготовка концептуальных идей развития территории,

разработка схемы функционального зонирования,

разработка концепции организации движения (автомобильный транспорт и парковки, пешеходы и велосипеды, связь с общественным транспортом).

Как уточнили редакции в пресс-службе «АРЖС», мастер-план должен быть готов к концу 2024 года.

Напомним, общая площадь первой очереди микрорайона «СмартСити» который будет создан до 2035 года в Советском районе города Новосибирска, составляет 178 Га. На территории 46,7 га предполагается возведение многоквартирных домов, строительство трех детских садов, двух школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. В «СмартСити» также планируется создание высокотехнологичной научно- производственной зоны площадью 14,6 Га и общественно-деловых пространств площадью 16 Га. На территории около 40 га планирует создание парковой зоны.

Первые участки под застройку «СмартСити» АРЖС планировало выставить на торги к концу 2024 года. В июне 2024 года стало известно, что в «СмартСити» увеличили площадь зеленых зон.

ООО «Комонвелс Партнершип» — Commonwealth Partnership — до весны 2022 года работало на рынке РФ, как российский офис американской консалтинговой компании Cushman & Wakefield, Москва. В марте 2022 года российское подразделение объявило о выходе из глобальной группы. Подразделение продолжило работу в независимом статусе, говорилось в сообщении компании.

Российское подразделение Cushman & Wakefield работало в России в сфере коммерческой недвижимости с 1995 года.

Ранее редакция сообщала о том, что при создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии.