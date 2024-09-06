Три новые модельные библиотеки откроются в Новосибирской области

— Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников принял это беспрецедентное решение – вот уже четыре года мы проводим, дополнительно к федеральному еще и региональный конкурс. Выделяется финансирование на модернизацию библиотек в том же размере, что и из федерального бюджета. Такое комплексное решение позволило Новосибирской области выйти в лидеры по стране по количеству созданных модельных библиотек, — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В Детской библиотеке имени Н.А. Некрасова Чановского района после модернизации появятся новые интернет-площадки, которые превратят книжное пространство в интерактивную среду.

Тогучинская центральная библиотека станет «Литературной резиденцией сибирского детектива». Она будет отражать творчество мастера сибирского детектива Михаила Черненка, чье имя носит библиотека.

Шипуновская сельская библиотека Сузунского района остановилась на концепции «Взлёт», которая символизирует начало нового пути освоения знаний и реализации идей. Всего в нашем регионе в настоящее время действует 31 библиотека нового поколения.