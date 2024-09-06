Задача волейбольного «Локомотива» — побороться за медали

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл встречу с игроками и тренерами волейбольного клуба «Локомотив».

Он отметил, что прошлый сезон был интересным и продолжительным, но не все болельщики и он сам были полностью удовлетворены его результатами. Поэтому перед клубом стоит задача — бороться за призовые места.

Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» уже много лет является одним из лидеров чемпионата России. В текущем сезоне команда участвует в различных турнирах, таких как Кубок Легенд, Кубок России и Чемпионат России среди мужских команд.

Накануне в рамках домашнего тура Кубка Легенд также был разыгран Кубок Губернатора Новосибирской области.

Новый сезон чемпионата России стартует через несколько дней. 12 сентября на домашней «Локомотив-Арене» новосибирцы проведут свой первый матч против команды АСК из Нижнего Новгорода.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поставил задачу пройти в плей-офф перед ХК «Сибирь».