«Мать избивает и привязывает»: младенец впал в кому, выпав из коляски под Новосибирском

Ребенок попал в больницу после травмы, которая случилась, предположительно, по вине 21-летней матери Анастасии Г. У малыша сначала были судороги, а потом он потерял сознание, но медики сделали все возможное, чтобы вернуть его к жизни. Сейчас крошечный пациент переведен в обычную палату из реанимации.

― Это очень странная семья. Там воспитывается еще один ребенок, которому полтора годика. В деревне говорят, что мать их избивает периодически, душит и привязывает. В конце февраля младший выпал из коляски или кроватки. Он чуть не умер, у него случилось кровоизлияние. Соцслужбы игнорируют все эти факты и не проводят никакую профилактическую работу с родителями. Дети в опасности! ― рассказали Infopro54 местные жители.

После огласки в СМИ на молодых родителей обратило внимание надзорное ведомство.

― Прокуратурой Каргатского района Новосибирской области организована проверка о получении травмы малолетним ребенком. Будет дана оценка работе органов системы профилактики с семьей. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

В каргатском селе многие считают, что ребятишек нужно срочно забирать из этих условий жизни. Ходят слухи, что их мать и отец имеют психические заболевания, поэтому не способны полноценно заботиться о детях.

Ранее редакция рассказывала, что в селе под Новосибирском был обнаружен мертвый младенец. Малыша нашли в погребе. Его мать утверждает, что после домашних родов, он уже не дышал.