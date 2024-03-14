«На нем живого места не было»: тело избитого сироты обнаружили жители деревни под Новосибирском

Жители деревни в Тогучинском района Новосибирской области обратились в прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства смерти их односельчанина.

Мертвым с явными признаками избиения мужчину обнаружил его сосед в деревне Аплаксино 6 марта.

— Зайдя в дом, увидели его на полу в луже крови, тело было уже окоченевшее, сразу вызвали полицию. При составлении протокола сотрудники не указали, что на нем живого места не было: синяки, всё лицо разбито, челюсть сломана, губы впали, голова вся в шишках, на голове аж кожа лопнула, — написал в соцсетях сосед погибшего.

По словам автора поста, судмедэксперты вскрытие не сделали, отдали соседям тело, пояснив, что впереди выходные и заниматься покойным некому.

— Заключение сразу не отдали, сказали после выходных, так как все врачи отдыхают, написать его некому. Когда через несколько дней нам отдали заключение, в нем было указана причина смерти «сердечная недостаточность». О том, что пострадавший весь избит — ни слова, — возмущается мужчина.

Соседи покойного считают, что он умер не своей смертью, а именно от побоев. Сибиряки опасаются, что дело сироты замнут и просят прокуратуру разобраться в деле.

По обращению жителей деревни Аплаксино прокуратурой были истребованы и изучены материалы проверки по факту обнаружения трупа мужчины.

— Для проведения дальнейшей проверки материалы направлены в отдел СК по Тогучину. Результаты уголовно-процессуальной проверки поставлены на контроль, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит органы профилактики Болотнинского района после найденного в подвале частного дома мертвого младенца.