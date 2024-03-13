Рекламодателям

«Ждала весны, чтобы тайно закопать»: младенец, которого нашли мертвым под Новосибирском, пролежал в погребе 17 дней

  • 13/03/2024, 15:16
Автор:
Младенец, которого нашли мертвым под Новосибирском, пролежал в погребе 17 дней
Многодетная мать уверяет, что ребенок после рождения не дышал

Чудовищную находку обнаружили полицейские в погребе частного дома в селе Светлая поляна под Новосибирском. В пластиковом ведре среди кучи мусора лежало окоченевшее тело новорожденного ребенка. Его мать не стала отрицать, что родила малыша самостоятельно. Жители деревни до сих пор не могут прийти в себя от шока. Об этом случае теперь знают в каждом дворе. Подробности истории выяснял журналист Infopro54.

«Муж в тюрьме, а она рожает»

34-лентюю Юлию Ш. многие в селе откровенно осуждают. Женщина одна воспитывает троих мальчишек, младшему из которых всего 4 годика. Известность на всю страну многодетная мать получила в 2020-м году, когда оставила свою новорожденную дочку на автобусной остановке на трассе.

― Нагуляла от любовника и боялась, что муж узнает и отомстит. Он сидит в тюрьме за убийство уже 10 лет. Родила здоровую, доношенную девчонку, а через сутки подбросила на скамейку у дороги. Потом еще ездила по всяким телешоу, чтобы оправдать себя. Но нет тут оправдания! Муж в тюрьме, а она рожает от кого попало, да еще и выбрасывает, ― возмущаются жители Светой поляны.

К счастью, девочку тогда нашли случайные люди. Юлию быстро вычислили и сдали полиции. После произошедшего женщину лишили родительских прав, а малышку передали на воспитание в нормальную семью.

С тех пор прошло 4 года. И вновь вся деревня начала обсуждать многодетную мать за очередной чудовищный поступок.

«Не плакал и не открывал глазки»

Юлия очень легко переносит беременность. Можно сказать, что привычных трудностей в виде токсикоза, давления, отеков она никогда не испытывает. Забеременев в очередной раз женщина даже не стала вставать на учет в женскую консультацию. Причина, вероятно, не только в хорошем здоровье, но и в желании скрыть свое положение. Точной даты, когда произошло зачатие, женщина не знает. О своем положении она стала догадываться, когда плод уже зашевелился в животе.

― В начале февраля у нее умерла мама и она сильно переживала из-за этого. 26 февраля у нее заболел живот и отошли воды. Опытная в этих вопросах Юля сразу поняла, что начались роды. Дети гуляли на улице в это время. Она схватила ведро в туалете и в него выпал ребенок. Она не проверяла дышит он или нет. Младенец не плакал и не открывал глазки. Юля спокойно помылась, легла отдохнуть и даже не стала вызывать скорую помощь. Ведь возможно, что малыша было реально спасти, ― рассказали Infopro54 родственники женщины.

Затем сибирячка спустила ведро в подпол, куда обычно скидывала мусор и всякий ненужный хлам. Больше двух недель мертвый ребенок пролежал в подземелье, а сверху в доме семья вела обыденную жизнь.

О происшествии узнала племянница Юлии и сообщила в полицию. Когда люди в погонах пришли проверять дом и нашли ребеночка, то были в ужасе.

«Хотела похоронить его на кладбище, когда земля оттает»

Юля не отрицала, что новорожденный в ведре ее ребенок. Она призналась, что хотела сохранить в тайне это происшествие, чтобы не узнал отец малыша, а по деревне не поползли новые слухи.

― Я хотела похоронить его на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Весной, наверное, или летом. Я была уверена, что малыш родился мертвым и даже не подумала, что его как-то можно еще спасти. Пол ребеночка я тоже не посомтрела, даже не знаю, кто это ― дочка или сын. До этого все дети рождались доношенные и здоровые у меня. Возможно, что стресс повлиял и такое произошло, ― призналась участковому многодетная мать.

Сейчас проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет. Женщину уже допросили, но уголовное дело еще не возбуждено. Сначала специалистам предстоит определить самое главное ― был ли ребенок жив после рождения.

― Следователи устанавливают все обстоятельства, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца ― прокомментировали Infopro54 в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Между тем, местные жители уже почти повесили на оскандалившуюся мать ярлык убийцы. После случая в 2020 году они уже не верят в то, что женщина желала малышу здоровья и хотела его воспитывать. Очевидно, что отец ребенка даже не знает о его существовании. С очередным любовником Юлия рассталась еще осенью прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«Родила дома и убила»: в погребе жилого дома под Новосибирском нашли мертвого младенца. Подробнее…

Фото: со страницы Юлии Ш. в ВКонтакте.

1 023

Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибисркая область Новосибирск

Теги : Светлая поляна подробности многодетная мать Мертвый младенец


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

Кандидат в мэры Новосибирска Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе

Претендент на должность мэра действует самостоятельно и не входит ни в одну политическую фракцию.
Читать далее >>

Стартовали продажи в четвертом доме в жилом районе Пшеница в Краснообске

Ключи от квартир новоселы получат в 2026 году.
Читать далее >>

Десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске

По данным Минспорта, с учетом допоборудования стоимость возведения объекта составила около 16 млрд рублей.
Читать далее >>

Светлый — образец комплексного развития

В ближайшие годы в поселке Светлый и его кварталах будут построены новая школа, детские сады и созданы рабочие места.
Читать далее >>

Муниципалитеты нашли лазейки в моратории на проверки бизнеса

Эксперты говорят о пробелах в регулировании контрольно-надзорной деятельности на местах.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Первых учащиеся кампус мирового уровня в Новосибирске примет уже в новом учебном году
13/03/24 15:51
Образование
«Ждала весны, чтобы тайно закопать»: младенец, которого нашли мертвым под Новосибирском, пролежал в погребе 17 дней
13/03/24 15:16
Происшествия
Шесть высокотехнологичных компаний получили льготное финансирование в Новосибирской области
13/03/24 15:06
Бизнес Технологии
Однорукий наркоторговец попался с 29 кг украинского мефедрона в Новосибирске
13/03/24 14:53
Право&Порядок
Преступник через 13 лет сдался полиции Новосибирска, устав прятаться
13/03/24 13:56
Право&Порядок
Акционирование муниципальных предприятий Новосибирска обрастает скандалами
13/03/24 13:13
Бизнес Власть
Пассажиры оказались запертыми на борту самолета S7, прилетевшего из Новосибирска
13/03/24 13:13
Происшествия Транспорт
Количество компаний с китайским капиталом выросло в три раза в Новосибирской области
13/03/24 13:05
Бизнес
«Родила дома и убила»: в погребе жилого дома под Новосибирском нашли мертвого младенца
13/03/24 12:50
Общество Происшествия
Полицейские устроили драку возле отдела МВД в Сибири — потасовка попала на видео
13/03/24 12:47
Происшествия
Застройщик нашел причину проблем со стояком у жителей Европейского берега
13/03/24 12:35
Общество Энергетика&ЖКХ
Суд выделил парковочное место для матери ребенка-инвалида в Новосибирске
13/03/24 12:07
Право&Порядок
Олег Клемешов потребовал изменить технологию освещения улиц Новосибирска
13/03/24 12:04
Власть Город
Фирменным секретом ажурных блинов поделилась фуд-блогер из Новосибирска
13/03/24 11:49
Общество
Крупный пожар на складе с пивом тушат в Новосибирске
13/03/24 11:49
Происшествия
Глава Новосибирска раскритиковал ремонт и пробки на Октябрьском мосту
13/03/24 11:13
Власть Город
Золотого карпа среди льдин в Оби встретили саписты из Новосибирска
13/03/24 10:50
Общество
Сроки уборки крыш многоквартирных домов сорваны в Новосибирске
13/03/24 10:45
Власть Город
Новосибирский полицейский получил от подпольных казино 1,4 млн и iPhone
13/03/24 10:33
Право&Порядок
Обвиняемая в домашней тирании женщина переломала мебель в суде под Новосибирском
13/03/24 10:08
Общество Право&Порядок
Популярное
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Новости компаний
Незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям
13/03/24 9:00
Какую карту выбрать для оплаты в маркетлейсах, супермаркетах и за ЖКХ
12/03/24 9:00
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска