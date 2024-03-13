«Ждала весны, чтобы тайно закопать»: младенец, которого нашли мертвым под Новосибирском, пролежал в погребе 17 дней

Чудовищную находку обнаружили полицейские в погребе частного дома в селе Светлая поляна под Новосибирском. В пластиковом ведре среди кучи мусора лежало окоченевшее тело новорожденного ребенка. Его мать не стала отрицать, что родила малыша самостоятельно. Жители деревни до сих пор не могут прийти в себя от шока. Об этом случае теперь знают в каждом дворе. Подробности истории выяснял журналист Infopro54.

«Муж в тюрьме, а она рожает»

34-лентюю Юлию Ш. многие в селе откровенно осуждают. Женщина одна воспитывает троих мальчишек, младшему из которых всего 4 годика. Известность на всю страну многодетная мать получила в 2020-м году, когда оставила свою новорожденную дочку на автобусной остановке на трассе.

― Нагуляла от любовника и боялась, что муж узнает и отомстит. Он сидит в тюрьме за убийство уже 10 лет. Родила здоровую, доношенную девчонку, а через сутки подбросила на скамейку у дороги. Потом еще ездила по всяким телешоу, чтобы оправдать себя. Но нет тут оправдания! Муж в тюрьме, а она рожает от кого попало, да еще и выбрасывает, ― возмущаются жители Светой поляны.

К счастью, девочку тогда нашли случайные люди. Юлию быстро вычислили и сдали полиции. После произошедшего женщину лишили родительских прав, а малышку передали на воспитание в нормальную семью.

С тех пор прошло 4 года. И вновь вся деревня начала обсуждать многодетную мать за очередной чудовищный поступок.

«Не плакал и не открывал глазки»

Юлия очень легко переносит беременность. Можно сказать, что привычных трудностей в виде токсикоза, давления, отеков она никогда не испытывает. Забеременев в очередной раз женщина даже не стала вставать на учет в женскую консультацию. Причина, вероятно, не только в хорошем здоровье, но и в желании скрыть свое положение. Точной даты, когда произошло зачатие, женщина не знает. О своем положении она стала догадываться, когда плод уже зашевелился в животе.

― В начале февраля у нее умерла мама и она сильно переживала из-за этого. 26 февраля у нее заболел живот и отошли воды. Опытная в этих вопросах Юля сразу поняла, что начались роды. Дети гуляли на улице в это время. Она схватила ведро в туалете и в него выпал ребенок. Она не проверяла дышит он или нет. Младенец не плакал и не открывал глазки. Юля спокойно помылась, легла отдохнуть и даже не стала вызывать скорую помощь. Ведь возможно, что малыша было реально спасти, ― рассказали Infopro54 родственники женщины.

Затем сибирячка спустила ведро в подпол, куда обычно скидывала мусор и всякий ненужный хлам. Больше двух недель мертвый ребенок пролежал в подземелье, а сверху в доме семья вела обыденную жизнь.

О происшествии узнала племянница Юлии и сообщила в полицию. Когда люди в погонах пришли проверять дом и нашли ребеночка, то были в ужасе.

«Хотела похоронить его на кладбище, когда земля оттает»

Юля не отрицала, что новорожденный в ведре ее ребенок. Она призналась, что хотела сохранить в тайне это происшествие, чтобы не узнал отец малыша, а по деревне не поползли новые слухи.

― Я хотела похоронить его на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Весной, наверное, или летом. Я была уверена, что малыш родился мертвым и даже не подумала, что его как-то можно еще спасти. Пол ребеночка я тоже не посомтрела, даже не знаю, кто это ― дочка или сын. До этого все дети рождались доношенные и здоровые у меня. Возможно, что стресс повлиял и такое произошло, ― призналась участковому многодетная мать.

Сейчас проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет. Женщину уже допросили, но уголовное дело еще не возбуждено. Сначала специалистам предстоит определить самое главное ― был ли ребенок жив после рождения.

― Следователи устанавливают все обстоятельства, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца ― прокомментировали Infopro54 в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Между тем, местные жители уже почти повесили на оскандалившуюся мать ярлык убийцы. После случая в 2020 году они уже не верят в то, что женщина желала малышу здоровья и хотела его воспитывать. Очевидно, что отец ребенка даже не знает о его существовании. С очередным любовником Юлия рассталась еще осенью прошлого года.

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