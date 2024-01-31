«Мать растерялась и не успела»: на пожаре под Новосибирском погибла двухлетняя девочка

Небольшой деревянный домик загорелся днем, 31 января, в Карасуке на улице Полевой. Очаг возгорания находился в комнате, где в этот момент были двое малышей 4 и 2 лет.

― Все взрослые были дома в момент пожара. Старший ребенок стал вытаскивать сестренку из кроватки, она сразу вдохнула углекислый газ и обмякла. Мать растерялась, вытащила одного ребенка, а второго не успела, ― рассказали Infopro54 местные жители.

Тело малышки обнаружили пожарные после того, как потушили пламя. По предварительной информации девочка погибла от отравления продуктами горения.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следователи СК.

― Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Следователи совместно с МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.