«Мать растерялась и не успела»: на пожаре под Новосибирском погибла двухлетняя девочка

Небольшой деревянный домик загорелся днем, 31 января, в Карасуке на улице Полевой. Очаг возгорания находился в комнате, где в этот момент были двое малышей 4 и 2 лет.
― Все взрослые были дома в момент пожара. Старший ребенок стал вытаскивать сестренку из кроватки, она сразу вдохнула углекислый газ и обмякла. Мать растерялась, вытащила одного ребенка, а второго не успела, ― рассказали Infopro54 местные жители.
Тело малышки обнаружили пожарные после того, как потушили пламя. По предварительной информации девочка погибла от отравления продуктами горения.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следователи СК.
― Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.
Следователи совместно с МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.
Фото: СК по Новосибирской области.
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