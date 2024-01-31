Полиция проверяет инцидент с жестоким избиением парня в Новосибирске

В социальные сети попало видео, как двое мужчин напали со спины на парня, гулявшего с девушкой по улице в частном секторе. Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска на улице Центральной в СНТ «Ветеран».

На ролике видно, как агрессоры со всей силы пинают по голове и телу упавшего после удара на землю оппонента.

Нападавшие бросили лежать свою жертву после того, как к ним подъехал автомобиль. Девушка ушла с «победителями», а пострадавший кавалер обратился в полицию.

— 31 января в отдел полиции поступило сообщение об обратившемся молодом человеке с травмами, полученными при конфликте в Октябрьском районе Новосибирска. В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо подростков избили 13-летнего школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске.