Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

Пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания и интернет-магазины стали самыми востребованными видами бизнеса на платформе. Последняя категория оказалась еще и самой быстрорастущей. Совпадают ли региональные тренды с общероссийскими и стоит ли ожидать сохранения роста предпринимательской активности в этом году ― рассказывает руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» в «Авито» Илья Дудковский.

Топ-3 по популярности

― Илья, по вашим наблюдениям, какой бизнес сегодня пользуется спросом в регионах Сибири, Новосибирской области?

― Я бы назвал топ-3. На первом месте в Новосибирске по итогам 2023 года — магазины на маркетплейсах. Последние годы онлайн-торговля растет двузначными темпами. Вход на рынок не требует от предпринимателя больших первоначальных вложений. Бизнес-процессы понятны, выручку проще прогнозировать. Как следствие, все больше предпринимателей рассматривают запуск продаж на онлайн-платформах как дополнительную возможность для увеличения дохода или масштабирования уже существующего бизнеса. Мы наблюдаем этот тренд и в целом по России. Интерес к сегменту в 2023 году вырос на 111,2% по сравнению с 2022 годом. При этом в целом по России это направление занимает третье место по привлекательности, а в Новосибирске находится в лидерах рейтинга.

Вторым по популярности у предпринимателей в Новосибирской области в прошлом году стал бизнес в туристической сфере. Хотя в целом по России это направление входит в пятерку на уровне 3-5 места. Причин несколько: это переориентация турпотока с внешнего рынка на внутренний, развитие программ господдержки, позволяющих развить объекты турсервиса даже внутри регионов, которые не считаются традиционно туристическими. В Новосибирской области спрос на гостиницы вырос в 7 раз в 2023 году, на базы отдыха ― в 10 раз. Популярность набирают ранее экзотические объекты. Это глэмпинги, экоотели, небольшие базы для рыболовного туризма, другие тематические виды отдыха. Тренд интереса туристов смещается с крупных объектов, что делает эти форматы привлекательным для инвестиций. В том числе и за счет невысокого порога входа.

Третье направление в лидерах новосибирского рейтинга — это стоматологические и медицинские клиники. На интерес со стороны предпринимателей к покупке этого вида бизнеса влияют следующие факторы. В первую очередь — рост популярности программ добровольного медицинского страхования в регионах и включение локальных клиник в список компаний, которые предоставляют услуги по ДМС. Второй фактор — в регионах растет востребованность франшиз современных лабораторий медицинских анализов, которые предприниматели могут развивать как самостоятельный бизнес или как дополнительную услугу для пациентов на базе своей клиники.

― Как вы оцениваете спрос на бизнес, который сегодня уже выставлен на продажу в Сибири?

― Если анализировать статистику в динамике, то очевидно, что растет и спрос на готовый бизнес, и встречное предложение по его продаже. Это говорит о том, что предпринимательская активность в стране в целом сохраняется и даже увеличивается, действующие бизнесы работают и приносят прибыль, а значит, и новые владельцы могут рассчитывать на стабильную работу и развитие. Мы не можем раскрывать абсолютные цифры, но в количественном выражении число предложений выросло за 2023 год в 4 раза. И при этом количество представленных на платформе вариантов все еще отстает от спроса на готовый бизнес в регионе. Объявления о продаже бизнеса составляют примерно 50% от общего числа предложений на платформе. Одновременно мы видим рост числа предложений инвестиционного характера. Так, например, на начало 2024 года около 15% от всего числа предложений касались поиска партнеров и инвесторов в развитие действующего бизнеса.

Специфика готового бизнеса

― Как менялась сумма сделки в течение года?

― Сама сделка между владельцем и покупателем бизнеса проходит за периметрами платформы. Поэтому мы видим только сумму начального предложения, но не стоимость, за которую в итоге была продана компания. Что касается порядка цен, то он варьируется в зависимости от категории и размера бизнеса и может составлять от 1 до 10 млн рублей. Примерно на такие же суммы ориентируются и те, кто ищет партнеров или инвесторов для совместного развития бизнеса.

― Какие бизнесы чаще всего могут менять владельца?

― Как правило, это характерно для отраслей, которые не требуют специальных знаний и не являются капиталоемкими. Например, сфера услуг, связанная с обслуживанием людей, и предприятия общепита. Также отмечу, что часто меняют владельцев пункты выдачи заказов на маркетплейсах. Их в целом больше на рынке, они не требуют специализированных знаний для работы и управления, в отличие, например, от компаний производственного сектора.

― По вашим оценкам, какие новые тренды в купле-продаже бизнеса в Сибири, в Новосибирской области ждут рынок в 2024 году?

― Что касается сумм сделок, то здесь нет сильной волатильности. Колебания не превышают 10% в ту или иную сторону в разных сегментах.

Если говорить про предпринимательскую активность населения, то мы уже 2 года наблюдаем ее рост во всех регионах страны. Повысился интерес к франшизам. В 2023 году более 80% всех поисковых запросов в категории «Готовый бизнес и франчайзинг» в Новосибирской области были связаны с поиском компании для покупки. При этом годом ранее этот показатель составлял только 68,5%. Доля запросов на франшизы выросла до 5% в общей структуре спроса.

Спрос на участие в бизнесе в качестве инвестора или партнера остался на уровне 2022 года ― 6,4% в общей структуре спроса, хотя в абсолютных цифрах мы видим положительную динамику.

Любой бизнес требует для организации и запуска некоторого времени, но, думаю, мы увидим и увеличение числа объектов готового бизнеса в целом, и рост тех объектов, которые владельцы захотят продать. Вырастет и число сделок: люди становятся более грамотными, хотят развивать свое дело, а порог входа во многие бизнесы невысок.

По мнению финансовых аналитиков, есть вероятность, что в этом году кредитные ставки пойдут вниз, деньги станут более доступными, а значит, и предпринимательская активность, которая с ноября (момента последнего изменения ставки ЦБ и в период новогодних праздников) несколько замерла, снова начнет расти. На своей платформе мы не видим значительного снижения активности. Предприниматели, как наиболее активная часть общества, ищут возможность зарабатывать и стараются использовать любые изменения в экономике для развития.