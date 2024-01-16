Новосибирск простится с главной елкой в конце января

Закончились рождественские каникулы. Жители города постепенно возвращаются к рабочему ритму жизни. Если вы еще не успели прогуляться и оценить красивое и праздничное убранство центра города, то поспешите. Уже очень скоро все это исчезнет.
Главную елку Новосибирска на площади Ленина разберут в конце января.
— Сначала освободим улицу Ленина. Начнем с 24 января. Затем приступим к праздничной иллюминации на площади и в театральном сквере, — отметила Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.
Из-за того, что уборка украшений займет много времени к демонтажу елки приступят в последнюю очередь.
Напомним, что не так давно стартовала сдача елок для Новосибирского зоопарка. Ель можно сдать по трем адресам: ТЦ «МЕГА» с 15 по 25 января; улица Профилактическая, 73 и улица Малыгина, 23/2.
Ранее редакция сообщала о том, что министр природных ресурсов презентовал елку-палку новосибирцам.
Фото: Артём Рязанов
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru