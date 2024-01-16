Мать спаслась, а дети погибли: еще один смертельный пожар произошел в Сибири

Пожар вспыхнул сегодня около 10 утра в одном из частных домов в селе Краснощеково Алтайского края. Соседи успели вынести из объятого пламенем дома двух мальчиков 2-х и 3-х лет. Дети скончались в больнице, их матери удалось выжить — женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

По предварительной информации, мальчики находились дома вместе с матерью. Причиной пожара могла стать затопленная печь.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», — сообщили Infopro54 в СК по Алтайскому краю.

Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая для установления причин и очага возгорания.

Ранее редакция сообщала о страшном пожаре в селе в Новосибирской области, в котором погибли мать и двое ее малолетних детей.