32% компаний с иностранным участием в 2023 году в России создали белорусы, 25% — китайцы

Интерес нерезидентов к инвестициям в российские компании в 2023 году на основе данных ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс» проанализировал Интерфакс, и выделил ключевые тренды:

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Темпы ухода компаний с участием нерезидентов сократились. В 2021 количество таких компаний сократилось на 30% по сравнению с 2018 годом, в 2022 году — на 5%, за 10 месяцев 2023 года — на 3%.

До 2022 года в рамках деофшоризации закрывались фирмы, которые только на бумаге имели иностранных собственников. Де факто они входили в корпоративные цепочки российских предприятий. С 2022 года начал шумно уходить иностранный бизнес, не всегда реально прекращавший работу.

В 2023 году количество регистраций компании с участием иностранцев выросло: за 10 месяцев зарегистрировано более 6 тысяч юрлиц (+11%).

Замедлился процесс ликвидации компаний с участием нерезидентов. В 2021 году ликвидировано 15% от общего числа компаний, в 2022 — 11%, в 2023 — 8%. В основном речь идет об очень мелких компаниях.

Китайские учредители за 2 года увеличили активность в России в 3,2 раза. На их долю приходится 25% всех новых регистраций.

Доля учредителей из СНГ выросла с 44% до 59%. Основной вклад в увеличение этой доли внесли Беларусь с приростом ежемесячных регистраций в 1,7 раза (доля выросла с 23% до 32%), а также Кыргызстан (с 5% до 9%) и Казахстан (с 5% до 6%).

На долю предприятий с участием учредителей из Ирана, Индии приходится 2% регистраций.

Новые компании с участием нерезидентов чаще создаются в приграничных регионах. В Смоленске создано 11% всех новых компаний, на Дальнем Востоке — 8%.

Почти 50% новых компаний с иностранным участием создаются в оптовой и розничной торговле. В 2021 году эти сферы занимали 33%.

На третьем месте — строительство: 11%.

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На налоговый учет на 1 ноября 2023 года в России встало 25,6 тысяч иностранных компаний — на 1,5 тысячи больше, чем в марте 2022 года.

— В целом статистика регистраций компаний с участием нерезидентов позволяет говорить о признаках восстановления интереса зарубежного бизнеса к российскому рынку, — резюмируют эксперты Интерфакса. — Пока мало признаков, что иностранные предприниматели готовы на существенные прямые инвестиции и создание новых производств в России, но такие решения, как показывает прошлый опыт, всегда требуют времени.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по производству грузовиков за 20 млрд рублей построят под Новосибирском.