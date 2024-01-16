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Почувствовать себя эскимосом и построить иглу можно будет 18 февраля в Новосибирске

  • 16/01/2024, 17:55
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Почувствовать себя эскимосом и построить иглу можно будет 18 февраля в Новосибирске
Ежегодный фестиваль приглашает к участию сибиряков и гостей города.

На берегу новосибирского водохранилища в парке «У моря Обского» планируется провести традиционный фестиваль иглу «Город эскимосов». Фестиваль запланирован на 17 февраля.

— Время начала фестиваля — 12:00, — говорится на сайте организаторов.

В традиционном фестивале, в котором проходят соревнования по строительству снежных хижин, могут принять участие все желающие. Кроме возведения хижин изо льда в этот день пройдут мастер-классы. А для любителей селфи и памятных снимков на локации будут организованы фотозоны.

Ранее редакция сообщала о том, что гастро-туристический фестиваль «В Сибири— ЕСТЬ» пройдет в июле в Новосибирске.

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте.

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Фестиваль иглу Город эскимосов


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