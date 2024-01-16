Почувствовать себя эскимосом и построить иглу можно будет 18 февраля в Новосибирске

На берегу новосибирского водохранилища в парке «У моря Обского» планируется провести традиционный фестиваль иглу «Город эскимосов». Фестиваль запланирован на 17 февраля.
— Время начала фестиваля — 12:00, — говорится на сайте организаторов.
В традиционном фестивале, в котором проходят соревнования по строительству снежных хижин, могут принять участие все желающие. Кроме возведения хижин изо льда в этот день пройдут мастер-классы. А для любителей селфи и памятных снимков на локации будут организованы фотозоны.
Ранее редакция сообщала о том, что гастро-туристический фестиваль «В Сибири— ЕСТЬ» пройдет в июле в Новосибирске.
Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте.
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