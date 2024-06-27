«Станет посвежее»: синоптики рассказали о погоде в июле в Новосибирской области

Долгосрочные прогнозы синоптиков, обещавших сибирякам аномально жаркое лето, начинают сбываться.

Практически весь июнь погода изматывала жителей Новосибирской области своими сюрпризами: то уничтоживший посевы град, то тропические ливни, утопившие дома, огороды и дороги, то шквалистый ветер, оставивший после себя поваленные деревья и разрушенные строения. Не менее жестоко обошлись с сибиряками аномальные температуры воздуха — кое-где столбик термометра достигал 47-градусной отметки.

В последние дни месяца в области сохранится жара, в некоторых районах области термометры будут показывать +37.

Предстоящий июль даст жителям региона небольшую передышку. 1-го числа температура воздуха начнет снижать обороты: + 27 +28 градусов. Со 2-го по 5-е июля в регионе ожидаются дожди различной интенсивности. Температура же ежедневно будет снижаться на пару градусов.

— Станет посвежее, поскольку с северо-запада к нам будут перемещаться воздушные массы. Тогда же начнет понижаться температура — 22-23 градуса, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Однако прохлада простоит недолго — вместе с отступлением дождей в Новосибирскую область вновь придет жара.

— 6-го июля погода начнет улучшаться, осадки прекращаться. К концу первой декады — началу новой в регион снова придет тепло. А уже после 7-го, когда дожди отступят, воздух прогреется до 28-33 градусов, — добавила синоптик.

Ранее редакция сообщала о последствиях тропического ливня и урагана, пронесшегося по Новосибирску. Разбушевавшаяся стихия оставила после себя поваленные деревья, груды разрушенного асфальта и затопленные подъезды домов. Фотографиями с последствиями тропического ливня в соцсетях поделились жители сибирского мегаполиса.