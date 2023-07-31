Матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям

Согласно сведениям инициативной группы матерей, в стране судами рассматриваются десятки исков о признании родителей, которые бросили своих детей с рождения, не платили алименты и никоим образом не участвовали в их воспитании, недостойными наследниками. Активистки уверены, что государство должно предпринять все возможные меры, чтобы такие вопросы решались до суда, передает «Лента.ру».

По словам одной из матерей из села Марьевка Неклиновского района Ростовской области, когда ее сыну было шесть лет, его отец ушел от них. Он никогда не навещал ребенка и не проявлял интерес к нему, так как у него уже была другая семья.

В ходе СВО парня призвали на службу, а весной минувшего года от него был последний звонок. В итоге выяснилось, что он погиб во время боя, когда его бронетранспортёр попал под обстрел. Убитая горем женщина полностью взяла на себя расходы на похороны своего ребенка. А вот родной отец, вместо того, чтобы принять посильное участие, написал заявление на материальную помощь.

Ранее редакция сообщала, что дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты.