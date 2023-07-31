Транспортная прокуратура заинтересовалась возвратом самолета в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возврата самолета в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени эксплуатируемое авиакомпанией «Сибирь» воздушное судно (Эмбраер 170) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина, — говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре уточнили что самолет выполнял рейс по маршруту Новосибирск – Сургут. Судно отстранено от эксплуатации. 78 пассажиров, из них 13 детей, будут направлены в пункт назначения на резервном судне.

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области проводится доследственная проверка по факту технической неисправности воздушного судна до Новосибирска. Техническая неисправность в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле была обнаружена в ходе предполетного осмотра воздушного судна «Embraer 170», следовавшего рейсом «Иркутск-Новосибирск» авиакомпании S7 Airlines.