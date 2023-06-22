Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты

Изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих» начали рассматривать областные депутаты. Проект закона предусматривает введение дополнительных категорий граждан, которые будут иметь право на выплаты. Это участники специальной военной операции, ставшие инвалидами боевых действий, и члены семей погибших участников специальной военной операции. По словам министра труда и социальной защиты населения Елены Бахаревой, инвалиды боевых действий будут получать ежемесячную пенсию, а денежные пособия положены родителям и детям погибших военнослужащих.

Сумма выплат будет обсуждаться, но изменения в закон планируют принять в ближайшее время.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область стала одним из первых субъектов РФ, где приступили к реализации губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО», по которому можно пройти социально-медицинскую реабилитацию, бесплатное дополнительное обучение и содействие в трудоустройстве, а также посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.