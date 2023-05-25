Материальная помощь студентам больше не будет облагаться налогами

Совет Федерации одобрил закон об освобождении от налога на доходы физлиц (НДФЛ) выплат матпомощи нуждающимся студентам колледжей и вузов, который сократит поступления в бюджет на 600 миллионов рублей. Данная мера будет реализована с 1 января 2024 года.

Как отметили в Госдуме, в настоящее время выплаты облагаются налогом, если составляют более четырёх тысяч рублей. В ближайшем будущем вычитать НДФЛ из любых сумм помощи студентам не станут.

Напомним, что матпомощь получают дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и другие категории студентов, которым нужна финансовая поддержка.

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