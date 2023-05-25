Рекламодателям

Как развивать свое дело в 2023 году: советы начинающим предпринимателям

  • 25/05/2023, 09:30
советы начинающим предпринимателям
Эксперты рекомендуют, с чего начать бизнес и на какие нюансы стоит обратить внимание.

В наши дни запустить небольшой бизнес проще, чем раньше: на рынке есть маркетплейсы с готовой инфраструктурой для продаж, соцсети, различные платежные решения, аналитические сервисы и другие полезные инструменты. Но в то же время все это ведет к росту конкуренции и создает новые сложности для бизнеса.

Как не затеряться среди сотен похожих продавцов на маркетплейсах? Стоит ли вкладываться в развитие собственного сайта? И что важно учитывать при продвижении? Начальник отдела электронной коммерции ЮMoney Никита Савельев вместе с руководителем направления контент-маркетинга и соцсетей ЮMoney Майей Новиковой отвечают на эти и другие вопросы и делятся советами с начинающими предпринимателями.

Что учитывать при выборе сферы?

Есть несколько важных моментов, которые обязательно учитывать при запуске своего дела, даже самого небольшого. В первую очередь это, конечно, ваш собственный опыт, компетенции и возможности. Выбирайте из того, что вам интересно и в чем вы разбираетесь — и из того, что нужно рынку.

Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции ЮMoney — Внимательно изучите рынок и конкурентов и подумайте, почему ваше предложение — продукт или услуга — должно быть интересно покупателю и как сделать так, чтобы оно не затерялось среди множества похожих. Ответьте себе на вопрос, готовы ли вы в это вкладываться — во всех смыслах. Если нет, возможно, стоит поискать другую нишу, где стартовать будет проще, — говорит Никита Савельев.

Особое внимание уделите тому, чтобы изучить свою потенциальную целевую аудиторию. Это можно сделать, например, через тематические группы или страницы конкурентов в соцсетях. Важно понимать, какой у вашего клиента возраст, пол, где он живет, чем интересуется и т. д. От этого зависит формирование УТП, позиционирование товара или услуги, модель коммуникации.

— Выбирая, что производить или продавать, нужно исходить также из экономической ситуации в стране и мире. В прошлом году из России ушли многие иностранные бренды, и их место заняли локальные производители. Процесс импортозамещения будет продолжаться, и у отечественных предпринимателей есть причины к нему присоединиться, — отмечает эксперт.

Импортозамещение — одна из сфер, в которой сегодня проще получить поддержку от государства. Сюда же можно отнести IT-услуги, разработку программного обеспечения, образование в онлайне и офлайне, развитие сельского хозяйства. Также поддерживают молодых предпринимателей (до 25 лет) в регионах. Можно, например, попробовать получить от государства грант — до 1 млн рублей. За помощью и подробностями по этой и другим программам можно обратиться в центр поддержки «Мой бизнес».

Как стартовать на маркетплейсах?

Если вы решили заняться продажами, один из самых простых сценариев — начать с маркетплейсов. Маркетплейсы предлагают селлерам готовую инфраструктуру, которая позволяет публиковать карточки товаров в каталогах, принимать платежи, заниматься раскруткой бренда, решать спорные вопросы с покупателями. Продавцам также могут помочь с хранением товаров и доставкой заказов.

— Крупные площадки, такие как «СберМегаМаркет», Ozon или Wildberries, позволяют бизнесу расширить географию продаж и увеличить охват, товары доставляют по всей России. В прошлом году, по оценке АКИТ, рынок e-commerce вырос до 5 трлн рублей, а доля маркетплейсов достигла 45% и составила 2,25 трлн, — говорит Никита Савельев.

продажи квадрокоптеров на марктеплейсах

Продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз

Выйти на маркетплейс несложно — сегодня это может даже самозанятый. Но, по словам эксперта, новички часто делают одни и те же ошибки, которые мешают им наладить продажи. Например, не тратят время на карточки товаров. Чтобы товар был выше в поиске, у него должно быть подробное описание со всеми характеристиками. Также важны ключевые слова, которые помогут потенциальному покупателю вас найти. Узнать популярные поисковые запросы можно через Wordstat и другие программы для контент-анализа.

— Но самое первое, что видит покупатель — это фото товара. Поэтому фотографии должны хорошо показывать преимущества вашего продукта — со всех сторон и крупным планом. Картинка должна быть качественной и эстетичной. Также советую подготовить хорошее продающее видео: оно поможет клиенту оценить товар почти вживую и принять решение о покупке. То же касается инфографики: загрузите в галерею картинку с наглядным списком преимуществ вашего продукта. Так о них узнает даже тот, кто не читает описание в карточке, — объясняет эксперт.

Большое значение, по его словам, имеет и работа с отзывами: многие пользователи доверяют им больше, чем описаниям продавца. Мотивируйте своих покупателей оставлять отзывы, предлагайте им бонусы, показывайте свою заинтересованность в обратной связи и решении возможных проблем с товаром или доставкой.

Регулярно устраивайте акции. Это еще один рабочий инструмент для наращивания продаж. Делайте реальные скидки — и продаж станет больше. Это повысит статистику товара, и его будут чаще покупать даже по окончании акции. Но не завышайте цены перед тем, как сделать скидку — за такое алгоритмы маркетплейсов могут опустить вашу карточку в поиске, — рекомендует Никита Савельев.

Когда вкладываться в свой интернет-магазин?

Если вы хотите развивать свое дело, не стоит ограничиваться маркетплейсами. На этапе, когда вас уже узнали и оценили, можно начинать вкладываться в собственный магазин. Это поможет укрепить бренд и увеличить базу лояльных клиентов.

Когда запускать свой сайт — зависит от специфики бизнеса. Скажем, сфере услуг лучше начинать вкладываться в свой бренд на самых первых этапах. А для продавца одежды, например, знаком может стать растущая активность в соцсетях бренда.

— Это может говорить о том, что у вас формируется группа лояльных клиентов, которую важно вовремя перевести на свой сайт. Ваш магазин будет работать в первую очередь на вас, а не на маркетплейс. Собственные продажи более маржинальны, — отмечает Никита Савельев.

Маркетплейсы могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки

Маркетплейсы могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки

Но для успеха нужно, чтобы сайт был удобным для пользователей и работал стабильно. Позаботьтесь о UX, продумайте доставку, подключите разные способы оплаты: картой, кошельком, через SberPay или СБП.

— Сегодня создать собственный интернет-магазин можно без разработки — для этого есть специальные конструкторы сайтов. С их помощью получится запустить полноценный магазин без больших вложений. Существуют также готовые платежные модули для сайтов на базе большинства популярных конструкторов. Нужно просто подключиться — и сможете принимать платежи, — объясняет Никита.

Это не значит, что нужно перестать продавать на маркетплейсах. В идеале продукт должен быть представлен на разных площадках, считает эксперт. На маркетплейсе о вас будут узнавать новые покупатели, а в собственных каналах вы можете работать с уже лояльной аудиторией. Также сайт может служить витриной для таргетированной рекламы.

Как эффективно продвигаться?

Залог эффективного продвижения — понимание своей целевой аудитории. Поэтому руководитель направления контент-маркетинга и соцсетей ЮMoney Майя Новикова советует регулярно ее исследовать.

Майя Новикова, руководитель направления контент-маркетинга и соцсетей ЮMoney — Сегментировать посетителей сайта по географии, возрасту, полу и устройствам можно в специальных сервисах, например в «Яндекс.Метрике». Даже такое небольшое исследование своей аудитории поможет вам точнее настраивать контекстную и таргетированную рекламу, предметнее понимать, какие предложения и контент интересуют ваших потенциальных клиентов, — говорит Майя.

Аналогичные данные о подписчиках ваших страниц в социальных сетях можно найти в разделе статистики. Если вы ведете канал в Telegram, вы можете посмотреть основные источники и переходов, отследить цитируемость, понять, с каких устройств подписчики вас читают. В сообществах «ВКонтакте» тоже можно найти статистику по устройствам пользователей, а также посмотреть разбивку по полу и возрасту участников группы и их взаимодействию с контентом. Исходя из этого проще грамотно составлять публикации, искать нужный Tone of Voice и визуальный стиль, пробовать новые форматы и отказываться от старых.

— Еще один эффективный инструмент — SEO-оптимизация. Он требует ресурсов и вложений, зато помогает появляться в выдаче чаще и выше. Чтобы успешно работать с SEO, бизнес должен определить свои приоритетные задачи. Можно, например, оптимизировать свой сайт или страницу, прогнав их через Semrush или Ahrefs, — поясняет эксперт.

Также Майя рекомендует проводить A/B-тесты контента. Например, устраивать эксперименты с картинками в соцсетях, делать посевы Telegram, пробовать разные подходы к рекламе. И регулярно проводить опросы потенциальных и текущих клиентов: это даст объективное понимание того, что интересно вашим покупателям и что может сработать на новую аудиторию.

Ранее редакция сообщала, что депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус продала сорочку через маркетплейс. 

Фото экспертов — ЮMoney, базовое фото: pixabay — Mediamodifier

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : советы начинающим предпринимателям продажа товара на маркетплейсе поддержка бизнеса как выйти на маркетплейс


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
выкуп акций Тяжстанкогидропресса

Миноритарным собственникам Тяжстанкогидропресса сделали предложение о выкупе акций

А также назвали цену, за которую готовы выкупить ценные бумаги уникального предприятия. Юрист поясняет, что у адресатов нет правовой возможности игнорировать это предложение.
Читать статью >>
В День города в Новосибирске отменили салют

В День города в Новосибирске отменили салют — вместо него будет торт с фейерверком

Салют — только в День Победы.
Читать статью >>
Анна Кикина приедет в Новосибирск на выпускной

Космонавтка Анна Кикина поучаствует в едином общегородском выпускном в Новосибирске

В мэрии озвучили часть планов на День города.
Читать статью >>
В гимназии №10 в Новосибирске в 2 раза сокращают количество часов по английскому языку

К всеобщей забастовке учеников готовится гимназия №10 в Новосибирске

На этот раз из-за резкого сокращения часов изучения английского языка.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

На базе искусственного интеллекта создан первый виртуальный юрист

25/05/2023, 10:51

573 миллиона рублей потратят на ремонт улицы Мира в Новосибирске

25/05/2023, 10:15

Материальная помощь студентам больше не будет облагаться налогами

25/05/2023, 09:32

С молотка продают самолет Beechcraft — его пилот стал знаменит во время пандемии коронавируса

25/05/2023, 08:59
Популярное

Запуск третьего по счёту российского аналога «Википедии» запланирован на июнь

25/05/2023, 11:44

Автомобиль сорвался с домкрата и задавил новосибирца

25/05/2023, 11:10

Школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде

25/05/2023, 10:51
Новости компаний

Чаще всего оформляют кредиты на отпуск и ремонт

24/05/2023, 17:39

ВТБ: стоимость приобретенной в ипотеку недвижимости снизилась на 6%

24/05/2023, 15:58

«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

24/05/2023, 12:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска