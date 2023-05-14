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Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ

  • 14/05/2023, 13:05
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Томский госуниверситет вошел в пилотный проект обновления системы высшего образования в РФ
Пилотный проект начнет действовать с нового учебного года.

Пилотный проект, направленный на изменение уровней образования в вузах, стартует в РФ с начала следующего учебного года. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

— В целях содействия совершенствованию системы высшего образования, подготовки квалифицированных кадров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики и социальной сферы постановляю: считать необходимым реализацию в 2023/24 и 2025/26 учебных годах пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования, — говорится в документе.

Согласно документу, в пилотном проекте примут участие шесть вузов: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет, а также Национальный исследовательский Томский государственный университет.

В соответствии с указом эти вузы начиная с 2023/24 учебного года будут осуществлять прием на обучение по программам высшего образования следующих уровней:

  • базовое высшее образование (от 4 до 6 лет);
  • специализированное высшее образование (реализация программ магистратуры – от 1 до 3 лет, ординатуры и ассистентуры-стажировки).

В отдельный уровень профессионального образования выделяется аспирантура.

— ТГУ стал одним из 6 вузов страны, которые в рамках пилотного проекта получат возможность устанавливать в рамках одного направления, одной специальности образовательные программы с разными сроками обучения. Сроки обучения будут зависеть от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы, для которой вузы будут готовить кадры. По сути, речь идёт даже не о реформе, а о всестороннем формировании системы высшего образования, полностью ориентированной на национальные интересы страны, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Отмечается, что до 30 июня вузы, участвующие в пилотном проекте, должны разработать и утвердить образовательные стандарты, а также соответствующие образовательные программы, а начиная с 2023/24 учебного года осуществлять прием на обучение по программам, предусмотренным пилотным проектом, в пределах установленных контрольных цифр. Также эти вузы должны будут представлять отчеты о реализации проекта и предложения по его корректировке в правительство РФ.

Напомним, в 2022 году Минобрнауки объявил о планах отказаться от Болонской системы, подразумевающей разделение уровней высшего образования на базовое и магистратуру. Вместо международного стандарта в РФ предлагалось разработать собственную модель высшего образования.

 

Ранее редакция сообщала о том, что абитуриенты из многодетных семей получат приоритетное право поступления в вузы.

Фото: pixabay.com, vidhyarthidarpan

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Рубрики : Образование

Регионы: Сибирь

Теги : ТГУ изменение уровней образования в вузах высшее образование


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