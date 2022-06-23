Маткапитал могут разрешить использовать для покупки земельного участка

Действие материнского капитала могут расширить на покупку земли. Соответствующий проект разработан и скоро будет внесен в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

По информации издания, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что в основном маткапитал используют для покупки квартиры или строительства жилого дома. При этом семьи, у которых нет земельного участка, находятся в трудном положении, поскольку купить участок на деньги с маткапитала нельзя по закону, а построить дом не на чем.

— В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка. Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению, — отметили в ОНФ. При этом в рамках законопроекта, оставшуюся часть средств могут выдать в течение полугода с даты приобретения участка на строительство на нем жилого дома.

На сегодняшний день использовать материнский капитал можно на улучшение жилищных условий. При этом родители обязаны выделить детям доли в приобретенной квартире или доме.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания ребёнку медпомощи.