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Инфекционную больницу обещают сдать в третьем квартале 2023 года

  • 23/06/2022, 12:41
новости Новосибирска
С 1 июля застройщик приступит к реализации основного этапа строительства.

Строительство новой инфекционной больницы вблизи поселка Садовый Новосибирского района идет полным ходом. По словам председателя совета директоров инвестиционно-строительного холдинга «К1» Дмитрия Колосова, в настоящее время завершаются работы в рамках подготовительного этапа, согласованные экспертизой. В частности, подготовлена строительная площадка, подготовлена к монтажу часть корпусов боксированных отделений. С 1 июля строители приступят к работам основного этапа. На площадке работают 70 человек и 15 единиц техники, в активной фазе строительства будут задействованы до 550 человек и 60 единиц строительной техники. Завершить объект планируется в третьем квартале следующего года, сообщает пресс-служба правительства.

Как пояснила главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» Лариса Позднякова, новая инфекционная больница рассчитана на 504 койки и будет соответствовать всем современным стандартам. В составе комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также пять лабораторий, оперблок, а также хозяйственный и пищевой блок, собственная котельная. Медицинское учреждение оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации.

Напомним, что с инициативой строительства новой инфекционной больницы губернатор области Андрей Травников ранее обратился в правительство и Государственную Думу Российской Федерации. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства РФ – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Инициативу главы региона поддержал первый зампред Госдумы Александр Жуков. Строительство инфекционного госпиталя ведется в рамках модели государственно-частного партнерства.

Соглашение о строительстве больницы область заключила в 2021 году.  В 2021 году инвестор планировал уже выйти на площадку. В ценах прошлого года стоимость объекта оценивалась в 4,5 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость медицина


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