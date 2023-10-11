Маткапитал в 2024 году составит 631 тыс. рублей на первого ребенка

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, маткапитал в следующем году получат более одного млн семей.

— Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша, — цитирует Котякова ТАСС.

Маткапитал — мера господдержки семей в рамках нацпроекта «Демография». С 1 января 2020 года выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля текущего года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго его размер увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.

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