Новосибирские спортсмены прыгнули с моста Скайбридж в Сочи (видео)

Десятки спортсменов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов совершили массовый прыжок с высоты 207 метров в сочинском скайпарке.

В этом году масштабная часть программы была под угрозой срыва из-за сильных порывов ветра в Ахштырском ущелье. Пришлось даже отменить из-за техники безопасности несколько прыжков. На курорте объявили штормовое предупреждение. Но не смотря ни на что бейсджамперы все-таки сделали это. Организаторы мероприятия рассказали, что было красиво и очень зрелищно.

―Сразу 20 человек совершили массовый невероятно красивый прыжок с моста и открыли в небе свои цветные парашюты. На профессиональном сленге его называют «мультивей». Между прыжком и приземлением с парашютом всего 30 секунд, а раскрыть его можно в первые пять секунд после прыжка. 56 лет — самому возрастному участнику, а самому юному — 27,― написали в официальной группе Вконтакте Skypark Sochi организаторы.

Фестиваль Skypark BASE days — это одно из самых зрелищных спортивных событий, проходящих в Сочи. Посмотреть на профессионалов собралось около 3000 зрителей.